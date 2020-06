Medio Oriente: Fatah chiede di porre fine allo scontro con Hamas e ricostruire unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 13mo anniversario dello scontro tra i movimenti palestinesi Fatah e Hamas che ha portato al potere il gruppo islamista nella Striscia di Gaza , diverse fazioni e funzionari dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto di porre fine alla disputa e ritrovare l’unità. Hamas, da parte sua, ha ignorato l'anniversario e i suoi leader non hanno commentato pubblicamente l'occasione. In una dichiarazione, diffusa ieri in occasione del tredicesimo anniversario della presa di potere di Hamas nella Striscia di Gaza, Fatah ha dichiarato che il gruppo islamista "insiste per continuare la sua politica di colpo di Stato e divisione". Riferendosi ai legami di Hamas con l'Iran e l'organizzazione dei Fratelli Musulmani, Fatah ha accusato Hamas di servire "ordini del giorno esterni a spese della questione palestinese" e di lavorare per stabilire uno Stato palestinese separato con confini temporanei nella Striscia di Gaza. Il colpo di Stato di Hamas, ha affermato Fatah, "ha causato gravi danni alla causa nazionale". (segue) (Res)