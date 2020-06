Medio Oriente: Fatah chiede di porre fine allo scontro con Hamas e ricostruire unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatah ha accusato Hamas di "servire obiettivi israeliani" creando divisione tra i palestinesi e impedendo la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme est come capitale. Fatah ha avvertito dei "pericoli della continuazione della politica devastante di Hamas per il futuro del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti nazionali", aggiungendo che il movimento "sta usando la causa palestinese per servire gli ordini del giorno dei Fratelli musulmani e dei poteri regionali e internazionali “. Secondo Fatah, Hamas ha fallito in tutto tranne che nel suo successo nel dividere i palestinesi e nel distruggere la loro economia. "Questa sedizione e spargimento di sangue hanno avuto un profondo impatto negativo sul tessuto sociale e politico del popolo palestinese", ha proseguito Fatah, affermando che Hamas sta agendo in collusione con il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la pace nel Medio Oriente. "Questa è una cospirazione volta a porre fine al progetto nazionale e non a creare uno Stato palestinese indipendente", si legge ancora nel messaggio. (segue) (Res)