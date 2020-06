Medio Oriente: Fatah chiede di porre fine allo scontro con Hamas e ricostruire unità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di palestinesi sono stati uccisi nei combattimenti esplosi tra Hamas e le forze di sicurezza dell'Anp e miliziani di Fatah nella Striscia di Gaza prima e durante il colpo di Stato del movimento islamista nel giugno 2007. Le tensioni tra Hamas e Fatah si erano intensificate dopo che la prima aveva vinto le elezioni parlamentari del 2006. Da allora, diversi tentativi degli stati arabi di risolvere la frattura di Hamas-Fatah sono falliti. L'8 febbraio 2007, l'Arabia Saudita è riuscita a ottenere un accordo tra Hamas e Fatah per istituire un governo di unità nazionale palestinese. L'intesa, chiamato Accordo della Mecca, prevedeva misure per porre fine allo scontro interno ai palestinesi. Nonostante l'accordo, sono continuati gli scontri violenti nella Striscia di Gaza, spingendo il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas a sciogliere il governo di unità e licenziare il primo ministro di Hamas Ismail Haniyeh. I ripetuti tentativi da parte dell'Anp di minare il ruolo di Hamas negli ultimi 13 anni non hanno avuto successo. Nel 2018, Abbas ha imposto una serie di sanzioni economiche sulla Striscia di Gaza che includevano l'arresto o il taglio dei pagamenti a migliaia di dipendenti dell'Anp. (Res)