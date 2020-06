Egitto-Sud Africa: colloquio Al Sisi-Ramaphosa, focus su diga Gerd e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, con il quale ha discusso in merito al dossier della Grande diga etiope della rinascita (Gerd) e della crisi in Libia. Lo riferisce il portavoce presidenziale Bassam Radi in una nota diffusa sulla sua pagina Facebook. Accogliendo con favore la Dichiarazione del Cairo per la risoluzione della crisi in Libia, Ramaphosa ha elogiato gli sforzi egiziani per porre fine al conflitto. Secondo il presidente sudafricano, “la Dichiarazione del Cairo è coerente con gli sforzi dell'Unione africana per risolvere la crisi libica e porre fine alle sue minacce alla sicurezza e stabilità dei paesi vicini e dell'intero continente”. Da parte sua Al Sisi ha informato Ramaphosa della volontà dell’Egitto di raggiungere un accordo politico che possa riportare sicurezza e stabilità al paese e porre fine alle violenze. Oltre alla Libia, Al Sisi e Ramaphosa hanno discusso i recenti sviluppi dei colloqui trilaterali con l'Etiopia e il Sudan in merito alla diga Gerd e affrontato anche le prospettive di cooperazione bilaterale in tutti i campi, compresi gli sforzi nella lotta contro il coronavirus.(Cae)