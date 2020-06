Russia: sindaco Mosca, possibile rimozione delle restrizioni già a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura completa delle attività a Mosca avverrà probabilmente a luglio, compatibilmente con lo sviluppo della situazione epidemiologica nella città. Lo ha dichiarato oggi il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin. "Un certo numero di restrizioni, incluso l'accesso a eventi sportivi, cinema, teatri, eventi pubblici rimarranno in vigore fino al mese di luglio. Vedremo come si svilupperà la situazione epidemiologica. Tutte le autorizzazioni successive saranno correlate alla dinamica dei contagi: se essa dovesse peggiorare, rimanderemo queste misure; viceversa, consentiremo un ritorno graduale alla vita normale", ha detto Sobjanin in collegamento con il canale televisivo "Rossija-1". Le autorità di Mosca hanno revocato le rigorose restrizioni alla circolazione il 9 giugno, mentre la maggior parte delle imprese sarà autorizzata ad aprire il 16 giugno. La terza fase di riapertura è prevista per il 23 giugno e vedrà palestre, parchi e altri spazi pubblici e privati autorizzati ad aprire, mentre sarà revocato l'autoisolamento per i cittadini di età superiore ai 65 anni. Mosca rimane l'epicentro dell'epidemia di coronavirus in Russia, con oltre 204.000 casi registrati e 3.231 morti, secondo le statistiche ufficiali. (Rum)