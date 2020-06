Rientro a scuola il 14 settembre. Azzolina: "L’obiettivo è tornare alla piena normalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione ha indicato nel 14 settembre la data che verrà proposta alle Regioni per la riapertura delle scuole. Per l'inizio ufficiale delle lezioni la decisione dovrà essere presa di concerto tra il ministero di viale Trastevere e le amministrazioni Regionali, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile. Commentando su Facebook la prima giornata degli Stati generali dell'economia, il titolare del dicastero, Lucia Azzolina, ha evidenziato che "i soldi spesi per l'istruzione sono investimenti per la crescita di un Paese". E ha aggiunto: "Ricordiamoci sempre che la scuola è l'unico grande strumento che abbiamo per garantire opportunità a tutti i nostri giovani e permettere la mobilità sociale. Ascolteremo tutte le parti coinvolte nel sistema scolastico e lavoreremo in questa direzione". Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, il ministro ha affermato che "l’obiettivo è tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile, per questo abbiamo deciso di proporre alle Regioni la data del 14 di settembre per l'inizio ufficiale del nuovo anno scolastico. Per il recupero degli apprendimenti invece si potrà tornare a scuola già dal primo di settembre". (Rin)