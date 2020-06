Usa: caso Brooks scatena proteste ad Atlanta, agente licenziato e dimissioni capo polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte ci sono state manifestazioni di protesta nella parte sud-orientale di Atlanta, nello Stato Usa della Georgia, in seguito all’uccisione, venerdì sera, da parte di un agente di polizia di un giovane afroamericano, Rayshard Brooks, 27 anni, che cercava di sottrarsi all’arresto. Un gruppo di manifestanti ha dato alle fiamme il fast food Wendy’s e alcune auto nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il fatto. La polizia è intervenuta e ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Altri manifestanti hanno marciato sull’Interstate-75, bloccando il traffico. Erika Shields, capo della polizia si è dimessa. Shields, bianca, sarà sostituita ad interim dal vicecapo Rodney Bryant, di colore. Dei due agenti coinvolti, entrambi bianchi, quello che ha sparato, Garrett Rolfe, in servizio dal 2013, è stato licenziato. L’altro, Devin Bronsan, assunto nel 2018, è stato messo in servizio amministrativo. Lo ha reso noto il portavoce della polizia, Carlos Campos. (segue) (Inn)