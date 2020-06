Usa: caso Brooks scatena proteste ad Atlanta, agente licenziato e dimissioni capo polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il licenziamento era stato chiesto dal sindaco della città, Keisha Lance Bottoms. “Non credo che si trattasse di un uso giustificato della forza letale ed è stato chiesto il licenziamento immediato dell’agente”, ha dichiarato Bottoms in una conferenza stampa. Anche l’avvocato della famiglia di Brooks, L. Chris Stewart, ha dichiarato che la polizia di Atlanta non aveva il diritto di usare la forza letale neanche sotto la minaccia di un taser, che non è un’arma letale. Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Paul Howard, ha dichiarato che il suo ufficio “ha già avviato un’indagine apporondita e indipendente sull’incidente” in attesa dei risultati dell’Ufficio investigativo della Georgia (Gbi). Il caso è stato portato alla luce dalla pubblicazione sui social network di un video girato da un testimone col cellulare, in cui si sentono tre colpi sparati contro l’uomo che scappava. (segue) (Inn)