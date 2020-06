Usa: caso Brooks scatena proteste ad Atlanta, agente licenziato e dimissioni capo polizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio investigativo della Georgia, su richiesta del Dipartimento di Polizia di Atlanta (Apd), ha aperto un’indagine. Secondo le informazioni preliminari riferite dal Gbi, una pattuglia di due agenti ha risposto a una chiamata sulla presenza di un uomo addormentato in un veicolo parcheggiato nel parcheggio del fast food Wendy’s sulla University Avenue che intralciava il traffico; il soggetto è stato sottoposto al test del tasso alcolemico ed essendo risultato non sobrio è stato fermato; durante l’arresto, ha opposto resistenza e ne è seguita una colluttazione. L’Ufficio ha precisato che il giovane avrebbe afferrato il taser in possesso di un agente prima di essere colpito e ferito. Trasportato in un ospedale locale, Brooks è morto dopo un intervento chirurgico. Un agente è stato curato per una ferita e dimesso. I risultati dell’indagine saranno consegnati all’ufficio del procuratore distrettuale. (Inn)