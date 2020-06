Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso alla notte e al primo mattino; progressive schiarite dalle ore centrali a partire dalla pianura occidentale, meno marcate sui rilievi, con maggiore nuvolosità residua sui settori centro-orientali. Residui rovesci sparsi e temporali alla notte ed al mattino su pianura e prime Prealpi, in esaurimento da ovest; temporali isolati ancora probabili sulle Prealpi centro orientali nel pomeriggio, poco probabili altrove. Minime e massime in calo. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 24°C e 26°C. (Rem)