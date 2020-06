Difesa: Guerini a "L'Espresso", Forze armate determinanti per superare crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un errore in Italia dare per scontata la capacità operative delle Forze armate, che anche nella crisi del coronavirus sono state determinanti. Lo ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un'intervista a "L’Espresso". ”La capacità operativa delle nostre Forze Armate non può essere data per scontata. Serve avviare un dibattito pubblico scevro da ipocrisie evitando il rischio che una volta passata l'emergenza da coronavirus nella percezione collettiva le spese per la Difesa vengono giudicate superflue o non necessarie. Condizionando in questo senso anche le decisioni di parte della politica. Sarebbe un errore gravissimo, che non ci possiamo permettere” ha detto Guerini. Nell'articolo dal titolo "'Cannabis e clorochina: i piccoli miracoli dei farmacisti in divisa" si ha un racconto del lavoro condotto dalle donne e dagli uomini della Difesa presso l'Istituto Chimico Farmaceutico di Firenze che in questi mesi è stato impiegato 24 ore su 24 per la produzione di disinfettante per gli ospedali del nord Italia e da qualche settimana, su mandato del ministero della Salute, anche della idrossiclorochina. Non si è mai interrotta, anche in questa emergenza, la produzione della cannabis terapeutica, unici autorizzati a farlo, e dei farmaci orfani realizzati in questa Officina dello Stato in quanto non ritenuti non più redditizi per le case farmaceutiche. (Res)