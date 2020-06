Milano: Scurati (Lega), su statua Montanelli, episodio becero e violento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Episodio becero e violento che non fa onore a Milano". Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commenta quanto accaduto ieri sera nei giardini di via Palestro a Milano, dove è stata vandalizzata la statua di Indro Montanelli, augurandosi che l'episodio "venga condannato da tutta la sinistra milanese". "Avere imbrattato con della vernice rossa la statua di una grande personalità del giornalismo e della storia di questo paese rappresenta un gravissimo atto di violenza. L'episodio avvenuto - conclude Scurati - è figlio di un clima di caccia alle streghe e dei brutali eccessi di un finto antirazzismo capace solo di inneggiare all'odio e che sfocia purtroppo in casi come questi". (com)