Libia: ministro Interni Gna Bashagha, nessun posto per i criminali di guerra nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è “posto per i criminali di guerra in Libia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, in un messaggio sul suo profilo Twitter. Facendo riferimento al generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Bashagha ha dichiarato: “Non c'è posto in Libia per i criminali di guerra che stanno cercando di prendere il controllo dell'amministrazione con il potere delle armi”. Nel suo messaggio Bashagha ha dichiarato che la Libia accoglierà con favore iniziative che accettano un'amministrazione civile per porre fine alla crisi. Il ministro degli Interni ha accolto con favore i tentativi di porre fine alla crisi e unire le istituzioni statali, per garantire la sovranità della Libia, un esercito che si sottomette a un'amministrazione civile e un'amministrazione civile che accetta la volontà del popolo. “Non c'è più spazio per il caos e varie proposte in nome di una rivoluzione”, ha dichiarato Bashagha. Le forze del Gna hanno inflitto pesanti sconfitte all’Lna liberando, con il sostegno della Turchia, i quartieri a sud di Tripoli e la città di Tarhouna occupate da Haftar dopo l’offensiva lanciata nell’aprile 2019.(Lit)