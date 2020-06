Migranti: Lamorgese ad “Avvenire”, serve svolta Ue, appello ai paesi Visegrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ un appello rivolto a tutti i 27 paesi dell’Unione europea quello lanciato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in una intervista al quotidiano “Avvenire, per una vera “svolta” sul tema dei migranti. Sulle problematiche riscontrate del meccanismo di ricollocamento volontario, il ministro ha spiegato: “Il nostro Paese è stato sempre chiaro nel chiedere il superamento del modello che ha fin qui ispirato la politica migratoria europea. Ma non ci siamo limitati a chiedere. Le nostre proposte si basano sui concreti passi in avanti compiuti con l’accordo di Malta del settembre scorso. Grazie a quel risultato negoziale, che ha visto la Commissione Europea partecipe e concorde, oggi possiamo costruire le premesse per un’ulteriore, significativa tappa” che vada nella “direzione di un’equa ripartizione delle responsabilità attraverso un meccanismo di ricollocazione obbligatoria”. (segue) (Rin)