Migranti: Lamorgese ad “Avvenire”, serve svolta Ue, appello ai paesi Visegrad (2)

- L’invito alla collaborazione è soprattutto diretto ai paesi del cosiddetto “blocco di Visegrad”. "Di fronte a questa sfida epocale, nessuno può sottrarsi - ha detto il ministro -. Il futuro dell’Unione passa anche da una gestione veramente solidale ed unitaria dei flussi migratori. E noi non abbiamo mai smesso di alimentare il confronto con tutti i Paesi membri e con la Commissione, portando l’esperienza maturata nel difficile ruolo di Paese di prima linea per motivi geografici”. L'Italia, annuncia poi il ministro, chiederà che "la riforma del sistema comune di asilo sia ispirata ai principi, riportati nell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri. Dobbiamo attuarli, perché diversamente non è possibile immaginare di costruire un nuovo modello di accoglienza degno dei valori europei e di abbandonare la sterile logica che ruota attorno al binomio 'movimenti primari e secondari'", ha concluso. (Rin)