Lombardia: Fontana, io sotto scorta per odio politico pericoloso per la nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Odio politico e sciacallaggio”. A questi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attribuisce la responsabilità degli insulti e delle minacce che lo hanno fatto finire sotto scorta. “Questa mattina, come sempre mi sono svegliato molto presto, ho pensato di fare una breve passeggiata, è domenica e staccare la mente prima di immergersi nel lavoro può far solo bene. Mi stavo preparando quando ho razionalizzato, non posso uscire, sono sotto scorta e non mi sembra bello costringere gli agenti a seguirmi sebbene il loro attaccamento al lavoro non li farebbe batter ciglio”, racconta il governatore in un post su Facebook. “Sono sotto scorta da qualche settimana a causa dell'odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia, quello sciacallaggio che ha cercato di infangare la mia giunta proprio nel momento in cui il fronte della pandemia richiedeva più attenzione”, osserva Fontana, concludendo: “Riscontro un clima irrazionale, pericoloso per la nostra democrazia, qualcosa nel Paese rischia di naufragare: la ragione”. (Rem)