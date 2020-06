Ue: Fornaro (Leu), amici di Salvini e Meloni maggiore ostacolo per Europa solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene ha fatto il Presidente Conte a sollecitare una chiara presa di posizione dell'opposizione italiana nei confronti del gruppo di Visegrad. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Sono infatti queste nazioni, insieme ai paesi cosiddetti 'frugali', a rappresentare il maggiore ostacolo per una Europa solidale e al fianco di cittadini e imprese per superare la crisi del Covid 19", si legge in una nota. "Le risposte nazional sovraniste a questa crisi, tanto care a Salvini e Meloni e ai loro amici in Europa, non solo danneggiano i legittimi interessi italiani ma stanno mettendo seriamente a rischio il futuro dell'Unione Europea", spiega Fornaro. "Mentre Commissione e la stessa Bce sono impegnate a trovare soluzioni equilibrate e mettere in campo ingenti risorse economiche per rispondere alla crisi - prosegue il capogruppo di Liberi e Uguale - la risposta della cultura sovranista è quella che ognuno si deve arrangiare a casa sua, con buona pace dell'idea di solidarietà e comunità tra i popoli europei. Vengono davvero i brividi a pensare come sarebbe messa l'Italia se a governare in questa fase ci fossero i nazional sovranisti nostrani", conclude Fornaro.(Com)