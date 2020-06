Yemen: ribelli Houthi pronti al dialogo con coalizione guidata da Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli Houthi affermano di essere pronti ad avviare un "dialogo pubblico" con la coalizione militare a guida saudita per porre fine al conflitto in corso da 5 anni nello Yemen. In un’intervista rilasciata all’emittente britannica “Bbc”, i leader dei ribelli sciiti appoggiati dall'Iran, Mohammed Ali al Houthi, capo del Comitato supremo rivoluzionario ha dichiarato: "Siamo pronti per il dialogo pubblico con i paesi aggressori per raggiungere un cessate il fuoco e porre fine a cinque di assedio dello Yemen”. Al Houthi ha riferito che che gli attuali contatti con la coalizione a guida saudita non sono ancora saliti al livello di negoziati. "Siamo pronti per andare a Riad a condizione che si svolga un dialogo pubblico che si tradurrà in un completo cessate il fuoco nel paese", ha dichiarato Al Houthi. Lo Yemen è devastato dalla guerra civile dal 2014, quando i ribelli Houthi hanno invaso gran parte del paese, compresa la capitale Sana’a costringendo alla fuga il presidente riconosciuto Abd Rabbo Mansour Hadi. La crisi si è intensificata nel 2015 con l’entrata in campo a sostegno di Hadi della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita a cui hanno preso parte diversi paesi del Golfo e arabi.(Res)