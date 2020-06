Stati Generali: Cavallaro (Cisal), convocati domani, agire con impegni precisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte "la Cisal parteciperà all'evento 'Progettiamo il rilancio - Stati generali dell'economia'. Come Cisal porteremo sul tavolo sentimenti e aspettative di lavoratori, aziende e famiglie". Lo annuncia - in una nota - il segretario Generale della Cisal Francesco Cavallaro che ha aggiunto: "Faremo le nostre proposte per ripartire e programmare. Occupazione, sburocratizzazione, riforme del fisco e delle pensioni, modernizzazione, sviluppo del Mezzogiorno i temi attorno ai quali, secondo noi, bisogna costruire un'azione sinergica, con impegni precisi". (Com)