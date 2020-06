Regno Unito: Johnson condanna gli attacchi dell'estrema destra contro la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha condannato gli incidenti avvenuti ieri a Londra fra militanti di estrema destra e le forze di polizia. “Non c’è spazio nelle nostre strade per la criminalità razzista”, ha scritto Johnson sul proprio profilo Twitter. “Chiunque attacchi la nostra polizia dovrà vedersela con la forza delle autorità”, ha aggiunto il premier britannico. Johnson ha commentato così gli scontri avvenuti ieri nella capitale a margine della grande manifestazione antirazzista tenuta a Londra, come in altre città del paese, sulla scia dell’omicidio di George Floyd a Minneapolis. (Res)