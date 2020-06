Serbia: Vucic, Partito progressista intende ottenere una maggioranza forte ad elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito progressista serbo (Sns) intende superare l’obiettivo del 50 per cento dei voti alle elezioni politiche del 21 giugno. Lo ha affermato il presidente serbo e leader dell’Sns, Aleksandar Vucic, invitando a votare tutti gli elettori del paese. La formazione attualmente al potere in Serbia intende formare una maggioranza solida, e quindi non sarà disposta a scendere a compromessi al ribasso, ha spiegato Vucic, confermando le recenti schermaglie con l’attuale ministro degli Esteri e leader del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic. Una nuova alleanza fra Sns e Sps è quindi da valutare sulla base della volontà dei due partiti, ha aggiunto Vucic, ripreso dall'emittente "B92". “O otterremo un mandato chiaro dalla gente, o non lo faremo”, ha rilevato il presidente, rivendicando ancora quanto fatto in campagna elettorale e soprattutto in questi anni di governo. (Seb)