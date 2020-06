Business news: Cina, ministero Industria approva costruzione veicoli Tesla con batterie al litio ferro fosfato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa costruttrice di auto elettriche statunitense Tesla ha ricevuto l'approvazione del governo cinese per la costruzione di veicoli Modello 3 in Cina dotati di batterie al litio ferro fosfato (Lfp). Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese in un documento pubblicato sul suo sito web. La nuova batteria è stata sviluppata dai ricercatori di Tesla congiuntamente alla cinese China Amperex Technology (Catl), specializzata nella produzione di batterie agli ioni di litio per autoveicoli elettrici. Versioni avanzate della batteria, con una maggiore densità energetica, capacità di stoccaggio e un prezzo inferiore saranno disponibili in altri mercati, tra i quali quello nordamericano. Tesla è pronta a introdurre la nuova batteria entro la fine dell'anno, azione che dovrebbe portare il costo dei veicoli elettrici in linea con i modelli a benzina e aumentare la durata della batteria dei veicoli elettrici. Con una flotta globale di oltre un milione di veicoli elettrici, Tesla diventa concorrente di società affermate come Pacific Gas & Electric e Tokyo Electric Power. (Cip)