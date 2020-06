Business news: Vietnam pronto a riprendere voli verso Guangzhou, Taiwan, Seul e Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha annunciato l'11 giugno di aver avviato i preparativi per il ripristino dei collegamenti aerei con Cina, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Laos, interrotti nei mesi scorsi a causa della pandemia di coronavirus. I primi voli dovrebbero riprendere all’inizio del mese di luglio. “Per quanto riguarda la riapertura dei voli internazionali, i ministeri individueranno anzitutto le prime destinazioni, come Guangzhou, Raiwan, Seoul, Tokyo e Laos, a seconda della situazione generale”, recita una nota ufficiale pubblicata sul sito web del governo vietnamita nella giornata di ieri. Hanoi non ha fornito date specifiche per la ripresa dei voli, ma secondo esperti dell’aviazione civile consultati dal quotidiano “Nikkei” la riapertura avverrà progressivamente a partire dalla fine di giugno, o al più tardi dall’inizio del mese di luglio. Il Vietnam diverrà così uno dei primi paesi del Sud-est asiatico a ripristinare il traffico aereo. (Fim)