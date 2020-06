Business news: Medio Oriente, riserve petrolifere in aumento di 1,5 miliardi di barili nel primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la domanda di greggio calerà prevedibilmente di 9,1 milioni di barili al giorno nel 2020, le risorse petrolifere nella prima metà dell'anno aumenteranno di 1,5 miliardi di barili. Lo ha dichiarato Muhammad Arkab, ministro algerino dell'Energia, durante l’incontro in videoconferenza tra i membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), come riferisce l'agenzia stampa russa "Tass". Il 179mo vertice dell'organizzazione si tiene in remoto con un focus sulla risposta dei paesi produttori alla crisi energetica innescata dall'emergenza sanitaria e sul futuro dell'accordo raggiunto in seno al gruppo Opec+. Secondo Arkab, gli effetti di isolamento globale e i confini chiusi hanno condotto a difficoltà economiche senza precedenti, con effetti che si faranno sentire in particolar modo nella seconda metà del 2020. Il ministro algerino ha aggiunto che l'Opec ha notato una ripresa graduale sia nella domanda che nell'offerta di greggio globali, sintomo della graduale ripresa dell'economia mondiale. Ciononostante, Arkab ha evidenziato la necessità di valutare con attenzione le mosse future per non compromettere la stabilizzazione del mercato. L’Arabia Saudita è il primo produttore Opec e principale fautore insieme alla Russia dell’accordo per il taglio della produzione raggiunto lo scorso 12 aprile a 9,7 milioni di barili al giorno con l’obiettivo di contenere il crollo dei prezzi del petrolio a causa della situazione di iperofferta e di calo della domanda dovuta alle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. (Res)