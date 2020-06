Business news: Egitto, riserve in valuta straniera scendono a 36 miliardi dollari alla fine di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta straniera egiziane a fine maggio sono scese a 36 miliardi di dollari dai 37 della fine del mese precedente. Lo rende noto un comunicato della Banca centrale d'Egitto citato da media locali. "Le ricadute del coronavirus sui mercati mondiali sono proseguite per il terzo mese consecutivo, sottraendo investitori stranieri dai mercati in via di sviluppo - incluso quello egiziano - nel mese di aprile", ha affermato la Banca centrale. Alla fine di marzo le riserve in valuta straniera egiziane ammontavano a 40,12 miliardi di dollari dai 45,51 di fine febbraio. (Cae)