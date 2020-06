Business news: Algeria, Sonatrach interromperà contratto con la libanese Electricité du Liban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach ha informato il ministero dell'Energia libanese della sua decisione di non rinnovare il contratto per l'esportazione di "olio combustibile" alla società Electricité du Liban, che scadrà il 31 dicembre 2020. Sonatrach sostiene di essere stata danneggiata dalle accuse nei suoi confronti in merito alla questione del "combustibile adulterato", mentre il ministero dell'Energia libanese non ha intrapreso alcuna azione per preservare la reputazione di Sonatrach, soprattutto perché le indagini non hanno ancora stabilito il coinvolgimento dell'azienda. La decisione di Sonatrach arriva dopo oltre due mesi di polemiche politiche e mediatiche prodotte dalle indagini, in quello che è stato chiamato il caso "dell’olio combustibile adulterato", avviato dalla corte d'appello del Monte Libano dallo scorso aprile. (Ala)