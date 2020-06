Business news: Arabia Saudita, nel primo trimestre esportazioni greggio calate di 11 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2020, il valore delle esportazioni di greggio saudita è diminuito di 11 miliardi di dollari su base annua. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia". Il calo è stato del 21,9 per cento, con le vendite di petrolio all’estero assestatesi a un valore di 40 miliardi di dollari. La diminuzione nelle esportazioni petrolifere è il maggior fattore che ha condotto al calo del 20,7 per cento delle esportazioni totali, mentre le esportazioni di prodotti non petroliferi sono calate del 16,5 per cento. Nel primo trimestre, la principale destinazione per i beni sauditi è stata la Grecia, seguita da Giappone e India. La Repubblica popolare è anche stata la maggior fonte di importazioni per il Regno. (Res)