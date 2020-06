Business news: Libano, intesa governo e Banca centrale sulle cifre del prestito con l'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati finanziari e bancari del governo libanese forniscono una buona base per i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi). E' quanto emerso durante la riunione odierna tra il capo dello Stato, Michel Aoun, il ministro delle Finanze, Ghazi Wazni, il premier, Hassan Diab, e il governatore della Banca centrale, Riad Salamé, presso il palazzo presidenziale di Baabda. A causa della più grave crisi economica e finanziaria che il Libano sta attraversando da 30 anni, l'ufficio di Diab ha elaborato un piano di salvataggio finanziario sulla base del quale sta negoziando con l'Fmi l'assistenza finanziaria per ripristinare l'economia e ripulire il sistema finanziario. Uno dei punti critici più evidenti dall'inizio dei negoziati è stata la valutazione delle perdite accumulate dal settore bancario e dalla Banca del Libano. Secondo le informazioni diffuse sulla stampa, confermate da fonti vicine al fascicolo, l'Fmi ritiene che le stime del governo siano più vicine alla realtà di quelle fatte dal governatore Salamé, anche se in entrambi i casi ammontano a diverse decine di miliardi di dollari. L’agenzia di rating Moody’s definisce il debito pubblico libanese non più sostenibile in ragione della degradazione delle condizioni finanziarie ed economiche aggravata dall’emergenza sanitaria e causa di instabilità sociale. La precedente valutazione di Moody’s era di stabilità per il debito pubblico, basata su una sua attesa ristrutturazione in accordo con i creditori e con il sostegno del Fondo monetario internazionale. (Res)