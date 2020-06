Business news: Iran-Turchia, riapertura dei valichi di frontiera stradali tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati riaperti oggi i valichi di frontiera stradali di Bazargan, Sero e Razi, che collegano Iran e Turchia ed erano chiusi dal 20 febbraio per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto l'autorità iraniana per le dogane (Irica), citata dal quotidiano iraniano "Tehran Times". La scorsa settimana, ad annunciare la riapertura è stato il ministro turco per il commercio, Ruhsar Pekcan. La Turchia conta sul commercio con l'Iran per la fornitura di macchinari industriali, mentre la Repubblica islamica importa dal vicino orientale significative quantità di prodotti agricoli. Tra il 20 marzo e la fine di maggio, Iran e Turchia si sono scambiato 6.300 vagoni di merci su rotaia, di cui 3.072 di esportazioni iraniane e 3.228 di importazioni dalla Turchia verso la Repubblica islamica. (Res)