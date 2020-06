© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore complessivo degli appalti aggiudicati in Arabia Saudita è diminuito dell’8 per cento su base annua nel primo quadrimestre 2020, assestandosi a circa 12 miliardi di dollari. Lo riferisce il portale “Trade Arabia”. Tuttavia, il valore sarebbe cresciuto del 28 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2019.(Res)