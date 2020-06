© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione delle banche libanesi ha emesso un comunicato in cui si lamenta della propria marginalizzazione da parte dell’esecutivo nelle negoziazioni con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Il primo maggio scorso, il governo guidato dal premier Hassan Diab ha fatto richiesta all’Fmi di assistenza finanziaria per far fronte alla crisi economica più grave dalla fine della guerra civile. (Res)