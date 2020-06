Business News: Banca mondiale, economia Africa sub-sahariana si contrarrà del 2,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Africa sub-sahariana rischia di contrarsi del 2,8 per cento nel corso del 2020, in quella che si preannuncia essere la crisi più acuta mai registrata dal continente. Lo afferma la Banca mondiale (Bm) nel suo ultimo rapporto, citato dai media locali, in cui prevede una recessione economica globale del 5,2 per cento, la più profonda dalla seconda guerra mondiale. Secondo l'istituto di credito internazionale, nella regione sub-sahariana la pandemia ha "richiesto un pesante tributo umano ed economico", gravando sui suoi principali partner commerciali, determinando l'interruzione delle catene di approvvigionamento ed il crollo dei prezzi delle materie prime globali, in particolare del petrolio e dei metalli industriali. Gli shock hanno accentuato l'atteggiamento prudente degli investitori e la loro avversione al rischio, che hanno provocato a loro volta deflussi di capitale senza precedenti. I paesi più colpiti sono stati le prime economie del continente, Nigeria e Sudafrica, dove l'attività economica è "diminuita precipitosamente" nella prima metà dell'anno. Danni ingenti hanno subito anche i paesi esportatori di materie prime come Angola, Repubblica democratica del Congo e Ghana, che hanno dovuto far fronte ad una domanda esterna più debole e a prezzi più bassi per il petrolio ed i metalli, oltre a diverse perturbazioni interne. (Res)