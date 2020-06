Business News: Banca mondiale, in Nigeria attesa contrazione economia del 3,2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria dovrebbe contrarsi del 3,2 per cento quest'anno a causa del crollo dei prezzi del petrolio determinati dalla pandemia di coronavirus. Lo afferma la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, citato dai media locali. Di recente il ministro delle Finanze nigeriano, Zainab Ahmed, ha stimato che nel peggiore degli scenari l'economia della Nigeria potrebbe ridursi dell'8,9 per cento nel 2020. Per Ahmed, è necessario prepararsi ad una recessione più profonda delle previsioni a causa del crollo dei prezzi del petrolio, principale fonte di ricchezza per la prima economia del continente africano. Parlando nel corso di una videoconferenza del Consiglio economico, l'organo consultivo del governo, Ahmed ha previsto una contrazione del 4,4 per cento "nel migliore dei casi", ma fino a quasi il 9 per cento in caso di crisi prolungata. (Res)