Business News: ministro delle Finanze Tanzania, economia crescerà del 5,5 per cento nel 2020

- L’economia della Tanzania crescerà del 5,5 per cento nel 2020 rispetto a una stima precedente del 4 per cento. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Philip Mpango, dopo che il governo ha preso provvedimenti per mitigare l'impatto economico del coronavirus. Mpango, riferiscono i media locali, ha affermato che le misure adottate dall'amministrazione del presidente John Magufuli, in particolare la sua insistenza sul fatto che le persone debbano tornare al lavoro prendendo precauzioni sanitarie, oltre alle aspettative di una ripresa regionale e globale, favoriranno la crescita. L'ultima proiezione è più ottimista della stima del 4 per cento che il ministro aveva comunicato il mese scorso, ma inferiore a una previsione iniziale del 6,9 per cento a causa dell'impatto del coronavirus su settori chiave come il turismo. “La crescita del Pil reale dovrebbe rallentare leggermente dalle stime iniziali del 6,9 per cento al 5,5 per cento”, ha dichiarato Mpango al parlamento. “Ciò è dovuto all'impatto del Covid-19 che si è diffuso in molti paesi che sono i nostri principali partner commerciali”, ha aggiunto. Le proiezioni sono più rosee di quelle della Banca mondiale, che nell’ultimo rapporto prevede una crescita del 2,5 per cento nel 2020 dal 6,9 per cento dell'anno scorso, frenata soprattutto dai divieti di viaggio internazionali e dalle misure di restrizione contro la pandemia che hanno gravemente danneggiato il settore turistico. Mercoledì scorso il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato la riduzione del debito nel paese di 14,3 milioni per i prossimi quattro mesi e potenzialmente fino a 25,7 milioni nei prossimi 23 mesi. Le autorità della Tanzania hanno finora confermato 509 casi di coronavirus e 21 decessi. (Res)