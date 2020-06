Infrastrutture: Bulgaria, premier Borisov in visita presso cantiere autostrada Hemus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro Bojko Borisov si è recato presso il cantiere dell'autostrada Hemus, nel tratto fra Boaza e Pleven. Come riferisce l'agenzia di stampa "Sofia News Agency", il capo del governo è stato accompagnato dal ministro delle Finanze Vladislav Goranov e dal vice ministro dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici Nikolaj Nankov. "Sono stati fatti grandi progressi. Quello che ho preso come impegno per il nord e il nord-ovest del paese è un progetto che sta andando avanti a tutta velocità", ha affermato Borisov. Nel tratto ispezionato stanno inoltre operando oltre 50 archeologi che hanno scoperto manufatti preziosi nell'area. Gli specialisti hanno sottolineato l'importanza dell'insediamento esaminato, dove hanno trovato diversi tipi di forni per la lavorazione di un periodo compreso fra i 1.100 e i 1.700 anni fa. "Grazie per il vostro impegno costante: metteremo in mostra tutto nei musei", ha dichiarato il premier bulgaro. Il viceministro Nankov ha sottolineato che oltre quattromila persone lavorano nel cantiere dell'autostrada Hemus. Il completamento del progetto infrastrutturale entro il 2024 è una priorità fondamentale nel programma di del governo, poiché "il futuro della Bulgaria settentrionale e l'ammodernamento della regione sono legati alla costruzione dell'autostrada", che fornirà una comunicazione stradale veloce e sicura tra Sofia e Varna. (Bus)