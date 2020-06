Coronavirus: Speranza al “Corriere della Sera”, vaccino diritto di tutti, si partirà con classi più a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’accordo per 400 milioni di dosi di vaccino anti-Covid “abbiamo fatto un passo importante per assicurare che la Ue non resti schiacciata tra i giganti Cina e Usa, che giocano una partita epocale” bloccando “un numero molto alto di dosi per poterle condividere con gli altri Paesi europei. Il vaccino è un diritto di tutti, non un privilegio di pochi”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista al “Corriere della Sera”, in merito all'accordo sulla ricerca sul vaccino anti-Covid siglato ieri con Francia, Germania, Olanda e la società farmaceutica britannica Astrazeneca. "Abbiamo fatto un accordo per 400 milioni di dosi, di cui i primi 60 milioni saranno disponibili a partire dall'autunno. L'Italia è nel gruppo di testa, fra i Paesi che devono gestire il vaccino", ha detto. “Il vaccino lo paga lo Stato - ha spiegato Speranza - verrà distribuito gratis a cominciare dalle classi più a rischio. Stiamo parlando del vaccino più avanti di tutti, la cui sperimentazione sull’uomo è partita ad aprile. Ma il mio atteggiamento resta quello della prudenza. La svolta vera ci sarà quando l’Agenzia europea per i medicinali darà il via libera”. (segue) (Rin)