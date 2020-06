Coronavirus: Speranza al “Corriere della Sera”, vaccino diritto di tutti, si partirà con classi più a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di una seconda ondata, il ministro ha aggiunto: “Stiamo già lavorando per essere pronti, non dobbiamo mai pensare che il nemico sia vinto. I dati sono incoraggianti, la direzione è giusta. Ma finché il vaccino non sarà disponibile il rischio che il virus riparta va sempre considerato. Non finirò mai di raccomandare massima cautela”. Infine, alla domanda se rifarebbe tutto in relazione alla mancata chiusura di Nembro e Alzano, il ministro della Salute ha risposto: “Non lo so, sinceramente. Ci sarà modo di ragionare su tutto e lo farò con la massima serietà. Quel che è certo è che ho sempre agito avendo a cuore la salute e la vita delle persone”, ha concluso. (Rin)