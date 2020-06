Business news: Cina-Singapore, siglato accordo per "corsia preferenziale" fra gli uomini d'affari dei due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha siglato un accordo con Singapore per facilitare gli affari e i viaggi ufficiali tra i due paesi. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. "Questo è un passo importante per Cina e Singapore, per permettere loro di tornare a scambi regolari e riprendere la cooperazione, la produzione e il lavoro mentre entrambe le parti mantengono l'impegno per contenere il virus. È anche il primo accordo per una 'corsia preferenziale' della Cina con un paese del Sud-est asiatico; ciò contribuisce non solo allo sviluppo socio-economico reciproco, ma anche alla stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento regionali e persino globali", ha affermato il portavoce. Il ministero fa sapere che la corsia preferenziale, nella prima fase, si instaura tra sei province e comuni cinesi e Singapore. L'accordo verrà gradualmente esteso ad altre località e le due parti discuteranno gradualmente la ripresa dei voli commerciali tra i due paesi, ha precisato Hua. La stessa iniziativa già promossa tra Cina e Corea del Sud ha ottenuto buoni risultati. Un altro accordo è stato recentemente promosso tra Cina e Germania: i primi due voli charter che trasportavano cittadini tedeschi di ritorno in Cina sono arrivati a Tientsin e Shanghai, rispettivamente il 30 maggio e il 4 giugno. Ci sono altri piani per simili voli charter in futuro e il portavoce ha spiegato che anche altri paesi stanno discutendo con Pechino su accordi simili. "La Cina ha adottato le misure necessarie per facilitare il viaggio di cittadini stranieri in Cina per attività economiche, commerciali, scientifiche e tecnologiche essenziali. Pur contenendo il virus e garantendo sicurezza e protezione, continueremo a riprendere gli scambi interpersonali in modo graduale e ordinato e contribuiremo alla ripresa del lavoro e della produzione nei rispettivi paesi, a una cooperazione più profonda, alla stabilità e scorrevolezza delle catene industriali e di approvvigionamento", ha aggiunto il portavoce. (Cip)