Business news: Cina, governo sospende l'adeguamento del prezzo del petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina manterrà invariati i prezzi della benzina e del diesel in quanto i prezzi del greggio internazionale sono ancora inferiori ai "tassi minimi". Lo ha annunciato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). In base all'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi, la Cina adeguerà i prezzi interni dei prodotti petroliferi raffinati quando i prezzi del greggio internazionale si tradurranno in un cambiamento di oltre 50 yuan (circa 7,08 dollari) per tonnellata di benzina e diesel per un periodo di dieci giorni lavorativi, ma non lo farà se i prezzi internazionali scendono al di sotto dei 40 dollari o al di sopra del dei 130 dollari al barile. La Cina ha ridotto i prezzi della benzina e del diesel a un livello corrispondente a 40 dollari al barile il 17 marzo, nel mezzo della pandemia di coronavirus che ha portato al crollo globale del prezzo del petrolio. (Cip)