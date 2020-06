Business news: Commissione commercio Usa conferma blocco importazioni Mahindra Roxor, vittoria per Fca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione del commercio internazionale (Itc) degli Stati Uniti ha confermato il blocco delle importazioni del fuoristrada Roxor prodotto dalla casa automobilistica indiana Mahindra & Mahindra, una vittoria per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) che aveva presentato un reclamo nel settembre del 2018 sostenendo che il modello fosse una copia della sua Jeep Wrangler. L’ordine è stato emesso in base alla Sezione 337 del Tariff Act, che riguarda le indagini sulle pratiche sleali nel commercio d’importazione ovvero le violazioni di brevetti, copyright, marchi registrati statunitensi. Fca Usa aveva chiesto il blocco delle importazioni di “determinati veicoli motorizzati e componenti” per violazione del marchio registrato, diluizione del marchio (ovvero lesione della sua capacità distintiva) e concorrenza sleale, violazione della veste commerciale (ovvero dell’aspetto visivo del prodotto). Nel novembre 2019 un giudice amministrativo presso la Commissione aveva riscontrato per la Roxor una violazione della veste commerciale, ma non del marchio registrato e aveva raccomandato il blocco delle importazioni. La Commissione ha assunto la revisione del caso a gennaio su richiesta di entrambe le parti. Mahindra, infatti, ha comunicato di aver apportato “significativi cambiamenti”. La Commissione ha confermato, con alcune modifiche, il precedente giudizio riscontrando la violazione della veste commerciale, ha indicato come rimedio un ordine di esclusione limitata (Leo), ha emesso un’ingiunzione a cessare le attività illegali e ha dichiarato chiusa l’indagine. (Nys)