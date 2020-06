Business news: Turchia, portavoce presidenza, possibili futuri contratti con Gna in Libia in energia ed edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia potrebbe espandere la propria cooperazione con il Governo di accordo nazionale (Gna) in Libia nei settori dell'energia e delle costruzioni dopo la fine del conflitto nel paese nordafricano. Lo ha dichiarato al quotidiano "Milliyet" il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin. Questi ha affermato che Ankara potrebbe ampliare la cooperazione con la Libia esattamente come fa in molte parti del mondo, a condizione che la stabilità ritorni nel paese. "Dalle strade ai ponti, passando a ospedali, hotel e abitazioni, noi abbiamo già una storia (di costruzioni in Libia) che si è interrotta a causa della guerra. Lo stesso discorso vale per il settore energetico", ha affermato Kalin, aggiungendo che le recenti sconfitte sul campo subite dall'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato da Khalifa Haftar ne dimostrano l'inaffidabilità. Il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inoltre rivelato che Ankara ha informazioni secondo cui i sostenitori dell'Lna starebbero "cercando di creare una soluzione senza Haftar" e starebbero "convergendo tutti verso il punto di vista del nostro presidente, inclusi gli Stati Uniti". (Tua)