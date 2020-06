Business News: Sudafrica, Banca mondiale prevede contrazione economia del 7,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Sudafrica rischia di contrarsi del 7,1 per cento quest'anno a causa della pandemia di coronavirus e delle necessarie misure di contenimento attuate. Lo afferma la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto, citato dai media locali. Il Sudafrica è con la Nigeria il paese africano più colpito dalla crisi con un'attività economica "diminuita precipitosamente" nella prima metà dell'anno. Sulla base delle stime Bm, l'economia dell'Africa sub-sahariana rischia di contrarsi complessivamente del 2,8 per cento nel corso del 2020, a fronte di una recessione economica globale del 5,2 per cento, la più profonda dalla seconda guerra mondiale. (Res)