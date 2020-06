Business News: Sudafrica, Ocse prevede contrazione economia fino all'8,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 in Sudafrica provocherà una contrazione dell'economia fino all'8,2 per cento nel 2020 e con una lenta ripresa dello 0,6 per cento nel 2021 in caso di una seconda ondata di contagi, a fronte di una contrazione del 7,5 per cento quest'anno e di una ripresa pari al 2,5 per cento nel 2021 nel caso di un'ondata unica. Lo dice l'ultimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse), citato dai media locali, in base al quale gli effetti della pandemia aggraveranno in ogni caso le già gravi sfide economiche che pesano sul paese africano, in preda ad ampi deficit fiscali, ad un aumento del debito e ad un'elevata vulnerabilità sociale. Nello scenario che prevede una seconda ondata di pandemia, Ocse prevede un'ulteriore riduzione delle esportazioni, mentre la persistente carenza di elettricità, l'aumento del debito pubblico e l'incertezza delle politiche continueranno a frenare gli investimenti e la produzione. (Res)