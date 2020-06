Business News: Nigeria, a maggio superata la quota di produzione petrolifera prevista dall'accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio la Nigeria ha superato la quota di produzione petrolifera prevista nel quadro dell'accordo Opec+, producendo un po' meno di 100 mila barili al giorno (bdp). Lo ha detto il direttore della compagnia petrolifera nazionale Nnpc, Mele Kyari, rispondendo ad un'intervista della società di ricerca "Dubai Gulf Intelligence". Il principale esportatore di petrolio in Africa punta a raggiungere la piena conformità "entro al massimo metà luglio", ha detto Kyari, aggiungendo che a quel punto il paese dovrà tagliare altri 40 o 50 mila barili al fine di compensare la sua precedente sovrapproduzione. Per giustificare la produzione in eccesso, Kyari ha detto che ci sono state delle difficoltà tecniche, precisando che le autorità sono tuttavia "assolutamente impegnate" nei tagli. L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), la Russia e altri produttori membri del gruppo Opec+ hanno concordato ad aprile di tagliare l'offerta di 9,7 milioni di barili al giorno (bpd) nei mesi di maggio e giugno per rilanciare il mercato bloccato dalla crisi del coronavirus. Sabato scorso, 6 giugno, l'Opec+ ha concordato di estendere l'accordo di un mese, fino alla fine di luglio, chiedendo in particolare a paesi come la Nigeria e l'Iraq - che hanno superato le quote pattuite - di compensare le loro mancanze con tagli extra nel periodo da luglio a settembre.Res (Res)