Business News: Sudafrica, ArcelorMittal condannata a pagare 219 mila dollari per mancato rispetto emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ArcelorMittal South Africa dovrà pagare una multa di 3,64 milioni di rand (pari a oltre 219 mila dollari) per aver superato gli standard di emissioni minime di idrogeno solforato nel suo impianto di coke nel 2016. Lo ha dichiarato ai media locali l'amministratore delegato, Kobus Verster, precisando che la filiale del gruppo aveva preso le necessarie disposizioni per rientrare nelle quote consentite. "Anche se riconosciamo che in passato le emissioni nel nostro impianto di Vanderbijlpark hanno superato i livelli di H2S consentiti per un periodo di tempo, è pur vero che sono state prese misure per affrontare il problema, ma che sfortunatamente le iniziative attuate non hanno risolto adeguatamente il problema", ha detto Verster citato dal quotidiano locale "Ewn". L'accordo di patteggiamento tra l'accusa e ArcelorMittal SA per il superamento delle norme sulle emissioni minime di idrogeno solforato è stato accettato dal tribunale e la società è stata di conseguenza condannata al pagamento della multa, somma che dovrà versare al dipartimento dell'Ambiente. Verter ha ribadito che i vertici dell'azienda hanno "collaborato pienamente alle indagini", dicendosi soddisfatto che la questione sia stata chiusa, "evitando un lungo e costoso processo che non sarebbe nell'interesse di nessuno". (Res)