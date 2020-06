Business News: Africa, Area di libero commercio continentale (Cfta) potrebbe essere operativa dall'1 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Area di libero commercio continentale africana (Cfta) potrebbe essere operativa dal prossimo 1 gennaio. Lo ha detto il segretario generale dell'accordo per l'istituzione dell'area di mercato unico africana, Wamkele Mene, parlando in un webinar organizzato dall' Africa Ceo Forum, dal titolo "Covid-19: qual è la posta in gioco per la Zona di libero scambio continentale africana?". Per Mene, l'avvio dell'accordo rimane soggetta alla situazione sanitaria nel continente. "Abbiamo espresso l'augurio che nei prossimi sei mesi la zona di libero scambio possa iniziare ad operare ma sulla base (della situazione legata) alla pandemia", ha detto il segretario generale AfCfta. In base all'accordo, l'Area avrebbe dovuto essere operativa dal prossimo primo luglio. Il progetto di mercato unico promosso dall’Unione africana è stato istituito il 30 maggio del 2019 e mira ad unire i 55 paesi membri Ua (i 54 stati africani più l’auto-proclamata Repubblica democratica araba dei Sahrawi) eliminando progressivamente, di qui al 2022, i dazi doganali ed altre barriere tariffarie interne. L’entrata in vigore dell'accordo, sottoscritto il 21 marzo 2018 a Kigali da 44 paesi in occasione del vertice fondatore ed in seguito sottoscritto dagli altri paesi del continente, istituisce la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), che coinvolgerà 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato a 2.500 miliardi di dollari. (Res)