Business News: comitato economico Nigeria, quasi 40 milioni di persone a rischio disoccupazione entro fine anno

- Un totale di 39,4 milioni di persone in Nigeria potrebbero rimanere senza lavoro entro la fine dell'anno se il governo non attuerà misure importanti per frenare la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus e rilanciare l'economia. E' questa la conclusione di uno studio effettuato dal comitato governativo per il piano di sostenibilità economica, presentato ieri al presidente Muhammadu Buhari. Guidata dal vicepresidente Yemi Osinbajo, è la squadra di esperti è stata incaricata di sviluppare un piano di ripresa economica della Nigeria. Secondo i tecnici, le restrizioni imposte per prevenire la diffusione del coronavirus hanno colpito principalmente i settori agricolo, manifatturiero e turistico, mentre il calo delle entrate petrolifere potrà comportare 473 milioni di dollari al mese. Il comitato suggerisce di attuare programmi governativi per la creazione di posti di lavoro e di promuovere i progetti agricoli e di infrastrutture che fanno uso di materiali locali. (Res)