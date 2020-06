Business news: India, tasso disoccupazione al minimo da 11 settimane ma ancora superiore al livello pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane dell’India è sceso al 17,08 per cento nella settimana finita il 7 giugno, dal 25,14 per cento della precedente, secondo l’ultima elaborazione settimanale del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie). Il calo riflette il graduale allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus e dovrebbe accentuarsi in seguito alla riapertura, a partire dall'8 giugno, di ristoranti, alberghi e centri commerciali. Il tasso è sceso al livello più basso da undici settimane, ma è ancora superiore a quello precedente il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, in vigore dal 25 marzo al 31 maggio: il 22 maggio era all’8,66 per cento. Durante il lockdown ha avuto un picco del 30,93 per cento e un minimo del 21,45 per cento. Nelle aree rurali è stimato attualmente intorno al 18 per cento. La metodologia dell’istituto si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. La metodologia è stata criticata dal governo in passato; d’altra parte, l’India non dispone di dati ufficiali ad alta frequenza. (Inn)