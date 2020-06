Business news: Ue-Cina, Borrell preoccupato per squilibrio tra fornitori 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione in videoconferenza del decimo dialogo strategico tra Unione europea e Cina si è parlato anche del 5G. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, spiegando di aver espresso la sua "preoccupazione" perché la "partecipazione dei fornitori di 5G europei in Cina non è così ampia come era stata con il 4G" e dunque si tratta di "uno squilibrio che ci preoccupa". (Beb)