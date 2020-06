Business news: India, Ocse prevede contrazione del 3,7 per cento nello scenario migliore e del 7,3 in quello peggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana dovrebbe contrarsi del 3,7 per cento nell’anno fiscale 2020-21, iniziato ad aprile. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto (“Oecd Economic Outlook”), contenente stime anche per una selezione di paesi non membri. Questo, però, è lo scenario migliore, corrispondente all’ipotesi che il lockdown di dieci settimane e le successive misure di contenimento mirate riescano a evitare una crisi sanitaria acuta. C’è anche uno scenario peggiore: un nuovo focolaio in autunno, con nuove chiusure. In tal caso la contrazione potrebbe arrivare al 7,3 per cento. L’Organizzazione mette in evidenza che il blocco – due terzi delle attività produttive ferme o a regime ridotto nelle prime settimane, un quarto nelle quattro successive – ha colpito in modo sproporzionato i poveri, i lavoratori informali e migranti, le piccole imprese con un flusso di cassa limitato, con effetti a catena sulle catene di approvvigionamento e distribuzione. (Inn)